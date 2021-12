Spiritfarer atteint le million d'unités vendues et s'offre une ultime mise à jour

S'il n'est rien de plus gratifiant pour un développeur de voir son jeu vidéo trouver du succès auprès des joueurs, voir son bébé atteindre le cap symbolique du million d'exemplaires doit être une étape tout aussi magique. C'est exactement ce qu'est entrain de vivre le studio Thunderlotus avec son jeu Spiritfarer qui vient de franchir ce cap symbolique du million d'unités écoulées.

Par un heureux fruit du hasard, cet événement intervient au même moment que la sortie de la nouvelle et ultime mise à jour gratuite de Spiritfarer. Le jeu prend ainsi le nom définitif de Spiritfarer : Edition Farewell, et inclut le jeu de base ainsi que tout le contenu supplémentaire ayant été publié après sa sortie initiale en août 2020. L'occasion idéale de découvrir le titre si vous ne l'avez pas encore fait.

Incarnez Stella la Navigatrice, une passeuse d’âmes. Construisez un bateau pour explorer le monde, puis liez-vous d’amitié avec les esprits et prenez soin d’eux avant de les mener vers l’au-delà. Cultivez, prospectez, pêchez, récoltez, cuisinez et fabriquez tout ce dont vous aurez besoin pour traverser des mers mystiques. Vous pouvez également incarner Daffodil le chat pour une aventure en mode coopératif à deux joueurs. Partagez des moments privilégiés avec vos défunts passagers, façonnez des souvenirs inoubliables et apprenez comment dire adieu à vos chers amis.