SONIC Superstars - La première partie de la BD Fang's Big Break est disponible à la lecture

En attendant la sortie de SONIC Superstars, dernier né de la Team SONIC, SEGA nous propose de patienter les quelques jours restants quelques petites découvertes annexes. Au menu du jour, on nous propose la première partie de la BD numérique Fang's Big Break mettant en scène Fang, un des antagonistes de la licence qui avait été mis de côté depuis quelques années. Pour rappel, SONIC Superstars ​sera disponible le 17 octobre sur Nintendo Switch et sur supports concurrents en versions physique et dématérialisée.

La BD se situe avant l’histoire de Sonic Supertsars ainsi que celle de la vidéo récemment dévoilée par SEGA, Trio of Trouble, qui réintroduit le personnage de Fang dans l’univers de Sonic et des îles de Northstar. Imaginée par le scénariste Ian Flynn et illustrée par Evan Stanley, jetez un coup d’œil aux quatre premières pages de cette nouvelle aventure sur les réseaux Sonic !