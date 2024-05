SONIC Rumble annoncé officiellement - Un battle royale pour mobiles jouable jusqu'à 32 joueurs

Depuis quelques temps, de nombreuses rumeurs couraient sur un nouveau jeu Sonic nommé SONIC Rumble... C'est désormais confirmé, SONIC Rumble sortira cet hiver sur plateformes mobiles. Il s'agit d'un battle royale jouable jusqu'à 32 joueurs qui verra s'affronter de nombreux personnages du Sonicverse, version figurines, dans une multitude de courses et de défis.

En attendant d'autres détails, retrouvez un premier trailer du jeu ci-dessous; Notez qu'une béta fermée est prévue ce mois-ci pour les joueurs américains.

On your mark, get set...PLAY! Get ready to race in the all-new Sonic Rumble, a speedy, 32-person mobile royale set in a cheery toy world created by Dr. Eggman!



Follow @Sonic_Rumble for info and details on a US playtest! pic.twitter.com/mpo6tA52d1