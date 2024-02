Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island vous attend sur Nintendo Switch

Bien qu'assez obscure en territoire Occidental, la licence Shiren the Wanderer est de retour en ce début d'année 2024 avec son dernier Donjon-RPG Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island. Disponible officiellement depuis le 27 février 2024 , nous avons également eu l'occasion de vous préparer un test du jeu.

Quelques mois après leur précédent périple à Tsukikage Village...

Shiren le voyageur et Koppa, son fidèle furet doué de parole, ont reçu une vision d'une terre lointaine et d'une demoiselle en détresse qui les a menés jusqu'à la mystérieuse Serpentcoil Island.

Mais ils ne sont pas seuls. Des rumeurs mentionnent un magot de pirate perdu dans les profondeurs de Serpentcoil Island, ainsi qu'un puissant monstre dont le ventre renfermerait un fastueux trésor et qui vivrait au sommet de la plus haute montagne. Maints aventuriers et guerriers affluent de tout le royaume, avides de mettre la main sur ces richesses.

Existe-t-il un lien entre l'énigmatique demoiselle et le monstre ?

Quelle vérité se cache derrière les secrets et les trésors disséminés sur l'île ?

C'est le début d'une nouvelle aventure pour Shiren et Koppa !

◇ Le « Donjon mystère » vous attend !

Chaque fois que vous pénétrez dans le Donjon mystère, la disposition des nombreux étages, les outils disponibles ainsi que la présence d'alliés et d'ennemis changent. À vous de vous préparer et de vous adapter aux différentes situations et aux défis inattendus qui se présentent. Armez-vous de connaissances sur les dangers du donjon, collectez des ressources utiles et rassemblez des alliés pour venir à bout de cette épreuve. Faites tout votre possible pour atteindre les profondeurs abyssales et les sommets les plus élevés du donjon !

◇ Des fonctionnalités pratiques !

Profitez de fonctionnalités utiles, conçues pour rendre votre expérience plus fluide et agréable. Par exemple, vous pouvez assigner plusieurs projectiles et bâtons magiques à une barre de raccourcis pour en faciliter l'accès, ou vous pouvez consulter votre trajectoire sur la mini-carte.

◇ Sauvetages en ligne !

Si un joueur échoue au cours de son périple dans le donjon, il peut faire appel à d'autres joueurs pour le secourir et le remettre sur la bonne voie. Les joueurs ainsi secourus peuvent reprendre leur partie sans perdre leur progression. De nombreuses fonctionnalités en ligne inédites permettent également d'élargir le champ des possibles en jeu.