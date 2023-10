Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island annoncé sur Nintendo Switch en Occident

Licence culte du genre Mystery Dungeon méconnu en Occident, Shiren the Wanderer revient en 2024 sur Nintendo Switch et supports concurrents avec la sortie du dernier épisode dénommé Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island. Attendu pour le 27 février 2024 sur Nintendo Switch en versions physique et dématérialisée, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Le système du Donjon Mystère Le Donjon Mystère offre un gameplay infini avec des cartes de donjon, des ennemis et du butin générés de manière procédurale pour s'assurer que chaque partie soit un nouveau défi même pour les aventuriers les plus aguerris. Shiren commence au niveau 1 à chaque fois qu'il entre dans un donjon, il doit donc progresser en battant des ennemis, en ramassant du butin et en développant sa force. Tout l'équipement et les niveaux accumulés par Shiren seront perdus s'il s'effondre pendant l'exploration et il devra repartir de zéro. L'action se déroule selon un système de tour par tour, ce qui permet aux joueurs de planifier soigneusement et de manière réfléchie. Les joueurs doivent utiliser leurs connaissances, leur expérience et leur imagination pour réussir.