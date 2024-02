Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island - Explorez les donjons en monstre avec le dernier trailer du jeu

La licence Shiren the Wanderer revient en cette fin de mois de février avec Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island sur Nintendo Switch. Spike Chunsoft en a profité pour nous dévoiler de nouvelles informations de gameplay, avec notamment la possibilité de se transformer en monstre en utilisant un objet spécifique dénommé Peach Bun.

Utilisez un Peach Bun pour vous transformer en monstre Ce dernier jeu de la série introduit le Peach Bun, capable de transformer Shiren en monstre. En progressant dans le jeu, vous pouvez obtenir un Peach Club ou un Peach Staff. En battant les monstres avec ces objets, vous obtiendrez un Peach Bun portant le nom du monstre vaincu. En mangeant des petits pains à la pêche, vous vous transformez en monstre correspondant et vous pouvez utiliser sa capacité spéciale. Transformez-vous en monstre aquatique ou volant pour traverser des zones autrement infranchissables. Vous pouvez trouver le Peach Club et le Peach Staff dans les donjons sous certaines conditions, ce qui ajoute un aspect intriguant à l'histoire qui tourne autour de ces outils mystérieux.

Hoppin’ Batter Family

A une chance de renvoyer les objets lancés, les balles magiques de la douve et les boulets de canon vers l'attaquant. En cas d'échec, le projectile atterrit à proximité. La probabilité de dévier le projectile avec succès augmente à des niveaux plus élevés, par exemple avec Hoppin' Hitter ou Hoppin' Slugger.

Hen Family

Master Hen et Great Hen, entre autres, sont des monstres aux corps bien entraînés. Ils excellent dans le combat au corps à corps et, lorsqu'ils atteignent des niveaux supérieurs, ils s'approchent rapidement avec des actions à double vitesse, alors soyez prudents. Lorsque leurs HP restants deviennent faibles, ils se transforment en Poules. Une poule court comme si elle avait perdu la tête. Si elle est touchée par le feu ou une explosion, elle se transforme en Yakitori, un mets délicieux aux effets similaires à ceux de l'Onigiri.

Les Ninjas qui se cachent sur l'île Serpentcoi