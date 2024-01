Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island détaille ses fonctionnalités online

Dernier épisode de la licence culte au Pays du Soleil Levant, Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island nous propose de faire le plein d'informations en attendant sa sortie prévue pour fin févreir. Au menu du jour, Spike Chunsoft nous propose de faire un point sur les fonctionnalités online du titre, et de faire la connaissance de quelques personnages. Nous vous laissons visionner le tout ci-dessous. Pour rappel, Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island sera disponible sur Nintendo Switch en versions physique et dématérialisée à partir du 27 février 2024 .

Nouvelles options de sauvetage : Aide et Sauvetage de soi La fonction de sauvetage du jeu permet aux joueurs de sauver d'autres joueurs qui se sont effondrés dans un donjon, ou d'être secourus par d'autres joueurs lorsqu'ils se sont eux-mêmes effondrés. Si le sauvetage réussit, le joueur tombé peut reprendre le jeu sans perdre ses biens ou son Gitan (argent). Au cours d'un même défi de donjon, les joueurs peuvent émettre jusqu'à trois demandes de sauvetage. De plus, la pièce où se trouve le joueur secouru se transforme en maison des monstres, où un certain nombre de monstres apparaissent. Lors d'un sauvetage, le sauveteur ne peut pas ramener Gitan ou les objets qu'il a trouvés en chemin, mais il peut gagner des points d'aide à la fin du sauvetage. Les points d'aide peuvent être utilisés pour mettre en place des aides de sauvetage qui peuvent être avantageuses lors d'un sauvetage. Par exemple, une aide de niveau 10 permet au sauveteur de commencer au niveau 10. Avec une aide de santé, le sauveteur commence avec des HP et une plénitude augmentés de 30. Si un sauveteur réussit, il sera récompensé par des points d'aide bonus. En cas d'échec, le sauveteur gagnera tout de même des points d'aide en fonction des objets et du Gitan acquis lors de la tentative, ainsi que de l'étage atteint. Si aucune connexion Internet n'est disponible, les joueurs peuvent utiliser Rescue Self. Vous ne gagnerez pas de points d'aide en utilisant Rescue Self, mais c'est recommandé si vous pensez pouvoir résoudre la situation par vous-même, ou si vous jouez hors ligne.

Partager des données avec d'autres joueurs grâce au Parallel Play Le Parallel Play est une fonctionnalité qui permet aux joueurs de télécharger sur le serveur des données sauvegardées (données parallèles) créées à n'importe quel moment d'une aventure dans un donjon, permettant ainsi à d'autres joueurs de poursuivre le défi. En téléchargeant les données parallèles créées sur le serveur et en partageant l'ID parallèle émis, d'autres joueurs peuvent affronter le donjon dans les mêmes circonstances et conditions, offrant ainsi un moyen plus équitable de concourir. De plus, comme les données parallèles peuvent être créées et partagées même au milieu du jeu parallèle, plusieurs joueurs peuvent profiter d'une aventure de donjon de type relais. Veuillez noter que même si vous éliminez un donjon en jeu parallèle, vous ne pouvez pas rapporter les objets et Gitan obtenus.

Kantenbo

Chef des moines recluses qui résident sur l'île de Serpentcoil. Il prétend que l'île sera détruite si Jakaku, un monstre qui habite dans les profondeurs de l'île, est vaincu. Il est hostile à ceux qui viennent chercher le trésor dont on parle.

Death Reaper

Un monstre effrayant doté d'une énorme faux. Il se déplace à double vitesse et est difficile à repousser puisqu'il flotte dans l'air et sur l'eau. Comme il s'agit d'un monstre de type fantôme, les joueurs peuvent l'endommager en lui lançant des herbes et d'autres objets qui restaurent les PV.

Ghost Radish

Un monstre qui projette de l'herbe causant des maladies d'état. Les radis fantômes de niveau 1 lancent de l'herbe empoisonnée, qui diminue la force de Shiren et le ralentit, tandis que les versions de niveau supérieur lancent de l'herbe comme l'herbe de confusion et l'herbe de sédation.

Hat Urchin