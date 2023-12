Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island s'offre un nouveau trailer

Prochain opus de la licence de Dungeon RPG à voir le jour en Occident, Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island s'est offert un nouveau trailer mettant en avant le gameplay du jeu et bien sûr ses spécificités. Nous vous laissons découvrir la vidéo ci-dessous, et nous vous donnons rendez-vous le 27 février 2024, date de sortie du jeu sur Nintendo Switch en versions dématérialisée et physique.

Après avoir reçu la vision d'une mystérieuse jeune fille captive d'un terrible monstre, Shiren et Koppa se rendent sur l'île de Serpentcoil, une île lointaine dont la rumeur dit qu'elle est le fief perdu de pirates avides de trésors. Pour braver les nombreux dangers qui les attendent, Shiren et Koppa doivent traverser des donjons complexes remplis de monstres hostiles, de pièges cachés et d'objets utiles. Tout l'équipement et l'expérience accumulés par Shiren seront perdus s'il s'effondre pendant l'exploration, alors attention à ne pas se précipiter sans préparation ! Sauvez la mystérieuse jeune fille et découvrez le mystère qui plane sur l'île de Serpentcoil. La sortie prochaine sur Nintendo Switch marque le dernier épisode principal de la série à arriver en Occident depuis Shiren the Wanderer : The Tower of Fortune and the Dice of Fate est sorti sur PlayStation®Vita en 2016, puis sur Nintendo Switch en 2020. Tout en préservant le gameplay traditionnel, ce volet introduit de nouveaux éléments et des graphismes en 3D pour créer une aventure fraîche et passionnante.