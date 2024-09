Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island - La première partie du Season Pass est disponible

Si vous avez le tour du Donjon-RPG Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island et que vous cherchez à pousser l'expérience plus loin, Spike Chunsoft vient d'annoncer que la première partie du DLC dénommé Plus Pack est désormais disponible. Voici le contenu proposé par cette première partie :

A propos de Plus Pack Partie 1

Koppa apparaît comme personnage jouable

Dans le mode Arbre sacré, vous pourrez sélectionner Koppa comme nouveau personnage jouable. Koppa ne peut pas infliger de dégâts avec ses attaques, mais il se déplace à double vitesse. Comme Koppa ne peut pas équiper d'équipement, vous avancerez dans le donjon en utilisant des capacités spéciales comme Burrow et Frantic Fart, qui consomment de la plénitude. Dans la partie 2, vous obtiendrez Asuka. D'autres détails seront annoncés ultérieurement.

Koppa

Cinq nouveaux donjons dans la partie 1

Il y aura un total de 10 nouveaux donjons : cinq dans la partie 1 et cinq dans la partie 2. Dans la partie 1 du pack Plus, vous trouverez des donjons tels que la Forêt de la frugalité, où vos objets sont échangés à chaque étage, et le Domaine des pièges à pêches, où il est essentiel d'utiliser des pièges et de se transformer en monstres. Dans la partie 2 du pack Plus, nous vous présenterons un donjon de haute difficulté appelé Âme de l'île Serpentcoil, qui surpasse le donjon le plus difficile du jeu, Cœur de l'île Serpentcoil.



Forest of Frugality

Un donjon où tous vos objets sont échangés chaque fois que vous passez à un nouvel étage. Comme il n'y a pratiquement pas d'objets qui traînent, vous devrez vous contenter de ceux qui vous sont fournis.



Researcher’s Experimental Site

Un donjon classique inspiré de l'énigme finale de Fay dans Donjon Mystère : Shiren the Wanderer.



Winding Valley

Un donjon où vous commencez au niveau 99, mais où votre niveau diminue à chaque étage. Vous ne gagnerez pas de points d'expérience en battant les ennemis.



Clash of Weapons and Shields

Un donjon où la plupart des objets trouvés sont des armes et des boucliers. C'est le seul nouveau donjon où vous pouvez apporter des objets avec vous.



Peachy Trap Domain

Un donjon où l'utilisation de pièges et la transformation en monstres sont cruciales. Vous commencez avec le bracelet de trappeur et le bâton de pêche comme équipement initial.