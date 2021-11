Shin Megami Tensei V : l'exclusivité Nintendo Switch de cette fin d'année pourrait sortir prochainement sur PC et PS4

Souvenez-vous, il y a quelques semaines, une fuite du service de Cloud gaming de Nvidia semblait dévoiler des titres à venir sur PC encore non annoncés... Parmi ces titres, deux exclusivités Nintendo Switch : Bayonetta 3 et Shin Megami Tensei V. Si très vite, Nvidia a expliqué qu'il ne s'agissait que de spéculations de leur part, le doute est permis d'autant plus que depuis certains titres de la liste ont été confirmés sur PC. Alors en sera-t-il de même pour Bayonetta 3 et Shin Megami Tensei V ? S'il est encore trop tôt pour le dire, il semblerait que des datamineurs aient trouvé des références au PC et à la PS4 dans le code de Shin Megami Tensei V...

Quoiqu'il en soit, pour le moment Shin Megami Tensei V est exclusif à la Nintendo Switch et si on en croit notre ami Ggvanrom (et son test complet), il est excellent.