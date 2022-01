Bientôt le million pour Shin Megami Tensei V

Dans son message de célébration de cette nouvelle année destiné aux fans de leurs licences, Atlus a tenu à annoncer que son dernier (gros) bébé Shin Megami Tensei V s'est vendu à pas moins de 800 000 exemplaires depuis sa sortie initiale le 12 novembre dernier et s'approche ainsi, doucement mais sûrement, du million d'exemplaires vendus sur Nintendo Switch uniquement. Un très joli score pour ce JRPG, encore et toujours considéré comme un jeu de niche et plutôt destiné à des puristes du genre. Entre célébrations et teasing, le message de bonne année d'Atlus devrait faire chaud au cœur des amateurs de JRPG.

Bonne année! En novembre 2021, "Shin Megami Tensei V" est sorti simultanément dans le monde entier, et il a connu un bon départ, se vendant à plus de 800 000 exemplaires au total. Merci beaucoup pour votre soutient. 2022 débutera avec la sortie de 13 Sentinels : Aegis Rim pour la Nintendo Switch en avril. Nous préparons également un nouveau titre surprise qui n'a pas encore été annoncé. De plus, le 25e anniversaire de « Persona », qui a commencé l'année dernière, entrera dans une nouvelle phase. S'il vous plaît attendez-le avec impatience!