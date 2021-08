Shin Megami Tensei V - Découvrez un nouveau trailer axé sur le démon Gabriel

Attendu pour le mois de novembre sur Nintendo Switch, Shin Megami Tensei V va proposer aux joueurs de découvrir une toute nouvelle aventure sur les terres arides d'un Tokyo alternatif dénommé Daʼa. Retrouvé mêlé à une bataille entre dieux et démons, notre protagoniste va devenir un Nahobino (être mi-humain mi-démon) et pourra compter sur l'aide de plus de 200 démons afin de vous aider dans votre périple.

Aujourd'hui, Atlus nous fait le plaisir de nous présenter l'un de ces démons le temps d'une vidéo, de quoi apprécier l'invocation, et surtout de nouvelles images de gameplay.

Pour rappel, Shin Megami Tensei V est attendu pour le 12 novembre 2021 sur Nintendo Switch.

Source : Reddit