Sea of Solitude : The Director's Cut désormais disponible sur Nintendo Switch

Sea of Solitude débarque enfin sur Nintendo Switch plus d'un an après sa sortie officielle sur les autres consoles. Cette fois-ci édité par Quantic Dream, le jeu change de nom pour Sea of Solitude : The Director's Cut. Vous incarnerez Kay et aurez pour objectif de résoudre des énigmes et de vous confronter à ses monstres pour l’aider à trouver sa paix intérieure, sa mer de solitude

Sea of Solitude : The Director's Cut est d'ores et déjà disponible sur Nintendo Switch pour 19.99€. Si vous hésitez à passer à la caisse, sachez qu'une démo jouable est disponible gratuitement sur l'eShop de la Nintendo Switch vous permettant de jouer au premier chapitre du jeu. Découvrez sans plus attendre le trailer de lancement de Sea of Solitude : The Director's Cut ci-dessous.

Kay connait bien les monstres. Ceux que vous côtoyez, vous aussi : isolement, dépression et abandon. Ils se manifestent sous forme de bêtes effrayantes et de créatures fantastiques dans Sea of Solitude, un jeu d’action-aventure ayant reçu plusieurs prix, désormais revisité pour la Nintendo Switch sous le nom de The Director’s Cut. Explorez un monde merveilleux et troublant où les apparences sont trompeuses, pour confronter et vaincre vos peurs. Caractérisé par son histoire émouvante écrite par Cornelia Geppert, Sea of Solitude: The Director’s Cut vous emporte dans une ville engloutie sous les flots, où la lumière a été submergée par les ténèbres et où des créatures métaphoriques évoquent de profondes émotions que Kay doit surmonter. Voyagez avec Kay en bateau et à pied, naviguez à travers des paysages hostiles, résolvez des puzzles et confrontez-vous aux monstres de Kay pour l’aider à trouver sa paix intérieure, sa mer de solitude. Découvrez un monde en constante évolution grâce à des graphismes somptueux et une bande-son captivante, et faites surgir la force intérieure qui repose en chacun de nous. Nommé, “Games for Impact” - The Game Awards 2019 Gagnant, “Most Significant Impact” - Games for Change Awards 2020

Source : Nintendo