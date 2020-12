Sea of Solitude va ressortir une version Director's Cut exclusivement sur Switch

Sea of Solitude le jeu du studio indépendant Jo-Mei qui fut d'abord édité par Ea sur tous les supports possibles sauf Switch va connaître une version Director's Cut. Annoncée en grande pompe lors de la cérémonie d'hier soir, cette version augmentée, spécialement faites pour la Switch va être édité par Quantic Dream et sortira le 4 mars prochain . Le titre accompagnera sa sortie par une démo comprenant le premier chapitre de l'aventure, le même jour que sa sortie . Il se veut être une véritable nouvelle itération du jeu originale, pas simplement un portage, en effet, l'histoire a été réécrites spécialement pour l'occasion avec de nouvelles cinématiques ainsi qu'un nouveau casting de doubleurs professionnels.

Kay connait bien les monstres. Ceux que vous côtoyez, vous aussi : isolement, dépression et abandon. Ils se manifestent sous forme de bêtes effrayantes et de créatures fantastiques dans Sea of Solitude, un jeu d’action-aventure ayant reçu plusieurs prix, désormais revisité pour la Nintendo Switch™ sous le nom de The Director’s Cut.

Explorez un monde merveilleux et troublant où les apparences sont trompeuses, pour confronter et vaincre vos peurs. Caractérisé par son histoire émouvante écrite par Cornelia Geppert, Sea of Solitude: The Director’s Cut vous emporte dans une ville engloutie sous les flots, où la lumière a été submergée par les ténèbres et où des créatures métaphoriques évoquent de profondes émotions que Kay doit surmonter.

Voyagez avec Kay en bateau et à pied, naviguez à travers des paysages hostiles, résolvez des puzzles et confrontez-vous aux monstres de Kay pour l’aider à trouver sa paix intérieure, sa mer de solitude. Découvrez un monde en constante évolution grâce à des graphismes somptueux et une bande-son captivante, et faites surgir la force intérieure qui repose en chacun de nous.

Fonctionnalités clés

UNE AVENTURE ÉMOUVANTE – Sea of Solitude: The Director’s Cut vous emporte dans une histoire pleine d’action dans la peau de Kay, une jeune femme tellement désespérée qu’elle s’est changée en monstre. Guidez-la à travers la tempête dans sa quête de tranquillité, en faisant face à des créatures impitoyables issues de son imagination. Aidez Kay à trouver sa force intérieure pour qu’elle ne chavire pas au cours de son voyage.

UN MONDE AUSSI BEAU QUE TROUBLANT – Plongez dans un univers fantastique, recouvert par les flots et en constante évolution. Arpentez-le en bateau, à pied ou à la nage pour découvrir les nombreuses créatures et obstacles qui vous attendent.

UNIQUEMENT SUR NINTENDO SWITCH™ – Immergez-vous dans le monde de Sea of Solitude: The Director’s Cut grâce à des fonctionnalités exclusives à la Nintendo Switch™ comme un mode photo customisable, l’intégration du gyroscope, et bien d’autres nouveautés qui mettent en lumière la vision des développeurs comme jamais auparavant.

ESSAI GRATUIT – Une version démo, disponible sur le Nintendo eShop dès le 4 mars 2021, vous permet de jouer le premier chapitre du jeu gratuitement.

MIS À JOUR DEPUIS LA VERSION 2019 – The Director’s Cut est enrichi d’une histoire réécrite, d’un nouveau casting de doubleurs, et de cinématiques et animations remaniées pour l’expérience de jeu la plus complète à ce jour.