Sea of Solitude - Comparatif vidéo des versions PC et Nintendo Switch

Alors que la Nintendo Switch a accueillit Sea of Solitude le 4 mars dernier dans une version améliorée dénommée Sea of Solitude: The Director's Cut, les joueurs les plus pointilleux sont curieux de voir comment s'en sort cette version hybride en comparaison des versions concurrentes. Grâce au Youtuber ElAnalistaDeBits nous avons la possibilité de voir un comparatif graphique / FPS entre les versions Switch et PC. Nous vous laissons découvrir le tout ci-dessous.

Kay connait bien les monstres. Ceux que vous côtoyez, vous aussi : isolement, dépression et abandon. Ils se manifestent sous forme de bêtes effrayantes et de créatures fantastiques dans Sea of Solitude, un jeu d’action-aventure ayant reçu plusieurs prix, désormais revisité pour la Nintendo Switch sous le nom de The Director’s Cut.

Explorez un monde merveilleux et troublant où les apparences sont trompeuses, pour confronter et vaincre vos peurs. Caractérisé par son histoire émouvante écrite par Cornelia Geppert, Sea of Solitude: The Director’s Cut vous emporte dans une ville engloutie sous les flots, où la lumière a été submergée par les ténèbres et où des créatures métaphoriques évoquent de profondes émotions que Kay doit surmonter.

Voyagez avec Kay en bateau et à pied, naviguez à travers des paysages hostiles, résolvez des puzzles et confrontez-vous aux monstres de Kay pour l’aider à trouver sa paix intérieure, sa mer de solitude. Découvrez un monde en constante évolution grâce à des graphismes somptueux et une bande-son captivante, et faites surgir la force intérieure qui repose en chacun de nous.

Nommé, “Games for Impact” - The Game Awards 2019

Gagnant, “Most Significant Impact” - Games for Change Awards 2020

Points clés