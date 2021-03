Sea of Solitude : The Director's Cut : un coup d'œil sur la démo gratuite de la version Nintendo Switch exclusive éditée par Quantic Dream

Sea of Solitude est à la base un jeu développé par le studio allemand Jo-Mei Games et édité par Electronic Arts qui était disponible depuis 2019 uniquement en téléchargement sur PS4, Xbox One et PC. Il vient de débarquer sur Nintendo Switch dans une version exclusive, cette fois éditée par le studio français Quantic Dream plus connu pour ces jeux d'aventure comme Heavy Rain, Beyond: Two Souls ou encore Detroit: Become Human. Cette version Director's Cut ajoute un mode photo exclusif, une histoire réécrite avec un nouveau doublage et des animations remaniées. Pour plus d'infos sur le jeu, vous pouvez voir notre news d'annonce (en cliquant LA.) Mais vous pouvez aussi prendre le jeu en main dès à présent en téléchargeant sur l'eShop une démo gratuite. Cela vous donnera une bonne idée du titre et de sa réalisation.

Vous pouvez aussi jeter un coup d'œil sur notre vidéo de la démo complète de Sea of Solitude : The Director's Cut ci-dessous. Sea of Solitude : The Director's Cut est disponible à la vente sur l'eShop à 19,99€ (pour un poids de 1,6 Go ) Le jeu est aussi dispo en version boîte (voir notre lien partenaire Amazon.)