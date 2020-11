Sakuna : Of Rice and Ruin - La déesse des moissons vient de franchir le cap des 500,000 copies vendues

Il est toujours dur pour une nouvelle licence de s'imposer sur le marché vidéoludique. Il faut pour cela susciter un intérêt auprès des joueurs, mais aussi arriver à se démarquer de la masse de jeux, AAA comme indés sortant par wagon chaque semaine. Edité dans nos contrées par Marvelous Games, le nouveau jeu du studio Edelweiss Sakuna : Of Rice and Ruin a clairement su sortir son épingle du jeu.

Proposant un aspect graphique rappelant les créations du studio Vanillaware (Odin Sphere, Muramasa : The Demon Blade), une aventure sous fond de de folklore japonais, et un mix des genres Action, Aventure et simulation agricole, Sakuna : Of Rice and Ruin a su tirer son épingle du jeu, et vient de franchir le cap symbolique des 500,000 copies vendues, tous supports confondus.

Nous savons que Sakuna : Of Rice and Ruin était un jeu spécial et qu'il aurait eu un large attrait depuis notre première rencontre avec Edelweiss", a déclaré Kenji Hosoi, vice-président exécutif de XSEED Games. "Le jeu est en développement depuis de nombreuses années et nous sommes plus qu'enthousiastes à l'idée de l'accueil qu'il a reçu des critiques et des consommateurs du monde entier. Merci à tous ceux qui ont accompagné Sakuna et ses compagnons dans leur voyage !

Si vous le souhaitez, vous pouvez également retrouver notre test dédié au jeu juste ici. En attendant, nous félicitons encore une fois le studio Edelweiss, ainsi que les éditeur XSEED Games et Marvelous qui ont cru à leur projet. Pour la petite anecdote, Edelweiss n'était par partant au départ pour créer une version Switch, mais a été convaincu par ses éditeurs. Ce fut au final une bonne chose puisque durant les premiers jours de commercialisation, environs 2 versions vendues sur 3 étaient des versions Nintendo Switch.