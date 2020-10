Sakuna: Of Rice and Ruin : découvrez le début sur Nintendo Switch

Attendu le mois prochain sur Nintendo Switch, Sakuna : Of Rice and Ruin est un jeu mélangeant l'aventure et la simulation d'agriculture dans un style japonais kawaï irrésistible. On y dirige Sakuna, une adorable petite déesse des récoltes qui se retrouve perdue sur une île maudite peuplée de démons. Pour survivre, elle doit alors cultiver et récolter du riz, aider les habitants de l'île mais surtout vaincre les abominations qui gangrène son univers... Edité par Marvelous Europe, Sakuna : Of Rice and Ruin se présente comme une ode à la culture et aux traditions japonaises et s'annonce vraiment très réussi, tout du moins visuellement... Pour voir à quoi cela ressemble, retrouvez le début du jeu en anglais sur Nintendo switch grâce au site Nintendo Everything.

Sakuna : Of Rice and Ruin est attendu le 20 novembre prochain en version boîte et en version numérique. plus de détails vous ont déjà été donnés dans nos news précédentes.