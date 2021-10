Sakuna Of Rice and Ruin - Un artbook actuellement en préparation

Si comme nous vous avez grandement apprécié le jeu de Edelweiss dénommé Sakuna : Of Rice and Ruin, vous serez surement heureux d'apprendre qu'un artbook est actuellement en cours de développement. Attendu pour le 21 octobre au Japon au prix de 2750 Yens (environ 21€), l'ouvrage fera un total de 168 pages au format B5 (17.6 x 25.0 cm).

Pour l'instant prévu uniquement pour le marché japonais, cet artbook propose étonnamment une double lecture en japonais / anglais, permettant une lecture et une compréhension simplifiée du jeu et de l'envers du décor. En attendant une éventuelle éditions dans nos contrées, les sites d'import comme Play-Asia proposent déjà l'ouvrage en précommande. Nous vous laissons également découvrir quelques esquisses dans la galerie ci-dessous.

Sakuna : Of Rice and Ruin est un jeu de rôle d'action de style japonais qui renforce le personnage principal en cultivant du riz. Non seulement les magnifiques paysages du Japon ancien et l'exaltation de l'action consistant à combattre des démons, mais aussi la culture du riz à outrance ont attiré beaucoup d'attention. Une collection de réalisations et d'illustrations qui comprend des explications détaillées de l'équipe de production ainsi que des illustrations dessinées pour créer un monde japonais aussi magnifique que celui de cette œuvre. C'est un livre indispensable pour les fans.