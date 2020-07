Sakuna : Of Rice and Ruin sortira en novembre sur Nintendo Switch

Fruit du dur labeur du studio Edelweiss, Sakuna : Of Rice and Ruin s'apprête enfin à sortir grâce à l'aide non négligeable de Marvelous. Mêlant habilement jeu d'action à défilement latéral et simulation d'agriculture, nous pourrons retrouver la déesse déchue Sakuna dans cette aventure colorée à compter du 20 novembre 2020 en Europe . En attendant d'en apercevoir davantage, nous vous laissons ci-dessous le descriptif officiel du jeu, ainsi qu'un tout nouveau trailer.

Sakuna : Of Rice and Ruin est un tout nouveau titre de l'Edelweiss, la talentueuse équipe indie à l'origine du très acclamé titre Astebreed. Sakuna : Of Rice and Ruin représente une toute nouvelle direction pour ce développeur acclamé, combinant l'action en défilement latéral avec l'artisanat profond et la simulation d'agriculture. Les joueurs incarnent Sakuna, une déesse des récoltes fière mais solitaire qui est bannie sur une île dangereuse avec un groupe d'humains exclus. Tout en apprivoisant l'île en vainquant les démons dans un cadre naturel magnifique et mystérieux, elle trouvera également une maison dans un village de montagne, se montrant digne de son titre en récoltant du riz et en améliorant la vie des humains. En plus de servir de lettre d'amour à la mythologie japonaise, Sakuna : Of Rice and Ruin est une ode à l'art de cultiver le riz et une simulation captivante de l'artisanat qui se cache derrière l'agriculture.