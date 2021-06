Sakuna : Of Rice and Ruin atteint le pallier du million d'exemplaires vendus, un record inattendu pour Edelweiss et Marvelous

Il est toujours gratifiant pour un créateur de voir son travail encensé, et engendré des ventes en quantité. Dans le cas du jeune studio Edelweiss et de l'éditeur Marvelous, la sortie de Sakuna : Of Rice and Ruin a tout d'une Success story. Alors que le développeur espérer pouvoir écouler 30.000 unités de son second titre, ce n'est pas moins d'un million d'unités qui ont trouvé preneur depuis la sortie du jeu en novembre 2020 .

Il faut dire qu'avec sa patte graphique, son univers folklorique, ses personnages et son gameplay rappelant un certain Muramasa : The Demon Blade, ce savant mélange Aventure / Simulation Agricole avait de quoi susciter l'intérêt du public. Vous trouverez d'ailleurs notre test dédié juste-ici.

Ne reste plus qu'à voir si ce nombre record de vente incitera Edelweiss et Marvelous à se pencher sur une suite à ce titre atypique. Pour la petite anecdote, c'est l'éditeur Marvelous qui avait poussé Edelweiss à plancher sur une version Nintendo Switch de Sakuna : Of Rice and Ruin pour augmenter les ventes. Si l'on ignore la répartition actuelle des copies vendues, les premières semaines après la parution du jeu deux copies sur trois étaient des versions Nintendo Switch.

La déesse Sakuna et ses compagnons sont désormais tournés vers l'avenir.

Source : Marv