Super Smash Bros. Ultimate débloque enfin ses esprits Sakuna : Of Rice and Ruin

Précédemment uniquement déblocables lors de l'événement dédié au jeu, les trois esprits tirés de Sakuna : Of Rice and Ruin, le jeu de plateformes "et de récoltes" des développeurs de chez Edelweiss, seront désormais déblocables directement dans Super Smash Bros. Ultimate. Ces trois esprits, à savoir "Sakuna, Kokorowa et Tama", étaient apparu en jeu seulement lors d'un événement d'esprit spécial qui s'était tenu du 16 au 21 juillet et n'était jusqu'alors pas réapparus en jeu pour tous ceux qui n'avaient pas pu les débloquer durant ce laps de temps.

Si Super Smash Bros. Ultimate ne recevra plus de nouveaux combattants DLC après la récente sortie de Sora, il n'est clairement pas exclu que le jeu reçoive de nouveaux esprits pour augmenter sa vertigineuse collection, qui (ou qu')aimeriez-vous voir débarquer en esprit ?