Sakuna : Of Rice and Ruin nous dévoile du gameplay et une édition collector physique

Attendu pour le 20 novembre 2020 sur Nintendo Switch en édition physique et dématérialisée, Sakuna : Of Rice and Ruin nous offre ce jour un nouvel aperçu de son univers et de son gameplay par le biais d'une nouvelle vidéo mise en ligne par Marvelous Europe.

En complément, l'éditeur nous fait également une surprise en nous annonçant une édition collector physique. Une édition collector numérique est également au programme, mais est destinée uniquement à la PS4. Concentrons-nous du coup sur la Golden Harvest Edition qui sera proposée au prix de 59,99€.

Contenu de la Golden Harvest Edition :

▪ Le jeu Sakuna : Of Rice and Ruin

▪ Un Artbook de 132 pages

▪ Une OST sur 3 Disques

▪ Poster Recto-Verso

▪ Le tout dans une boîte collector

Sakuna, déesse gâtée des récoltes, se retrouve bannie de son opulente demeure céleste sur une île envahie par les démons. Dans cette région sauvage indomptée, cette fille d'un dieu guerrier et d'une déesse de la moisson doit retrouver son droit de naissance en résistant aux éléments, en combattant les monstres et en cultivant du riz, la source de son pouvoir. À ses côtés, dans ce lieu interdit, se trouvent son gardien Tama et un groupe d'humains exclus de leur peuple. Ensemble, ces compagnons improbables doivent unir leurs forces pour apprivoiser à la fois le sol et les démons de Hinoe Island.

Développé par Edelweiss, l'équipe indie responsable du fameux Astebreed, Sakuna : Of Rice and Ruin mélange l'action en défilement horizontal avec un système d'artisanat et de simulation agricole complexe, au sein d'une histoire prenante dans laquelle notre héroïne tente de trouver sa place dans le monde.

CARACTÉRISTIQUES :

Jeu de plates-formes à défilement horizontal affiné

En utilisant des outils agricoles comme armes, enchaînez des attaques rapides, lourdes et spéciales pour éliminer les bêtes démoniaques, tandis que la maîtrise du « vêtement divin » magique sera essentielle pour atteindre les plates-formes éloignées, échapper au danger et vaincre de puissants ennemis.

Gameplay de type simulation en 3D détaillée

Apprenez l'art ancien de l'agriculture en suivant des étapes précises, de la plantation à la récolte, pour une récolte parfaite. En tant que déesse de la récolte, la force de Sakuna augmente avec chaque récolte de riz, avec des attributs tels que l'esthétique et la saveur en corrélation directe avec ses capacités de combat.

Créer un foyer dans la nature

Les compagnons mortels de Sakuna lui fabriquent des armes, des armures et des repas en utilisant les matériaux et les ingrédients qu'elle recueille au cours de ses aventures. Déverrouillez encore plus d'options en accomplissant des quêtes pour eux.

Une nouvelle approche de la mythologie japonaise

L'héroïne fait partie d'un panthéon de dieux et de démons inspiré de la mythologie traditionnelle japonaise, mais qui présente de nombreuses particularités. L'histoire et le monde sont remplis de détails créés avec amour. Certains seront familiers tandis que d'autres seront complètement originaux.