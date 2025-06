Rune Factory: Guardians of Azuma - La Déesse des Moissons Sakuna s'invite grâce à un DLC gratuit

La saga Rune Factory va s'offrir le 5 juin prochain son nouvel opus dénommé Rune Factory: Guardians of Azuma. Outre l'aventure principale qui vous occupera une bonne quarantaine d'heures comme indiqué dans notre test dédié, Marvelous vient également d'annoncer la sortie surprise d'un DLC gratuit qui mettra en avant la déesse des moissons Sakuna, du jeu vidéo Sakuna : Of Rice and Ruin. Ce DLC sera ainsi disponible le même jour que la sortie officielle du jeu le 5 juin, sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.

La Déesse des Moissons Sakuna et son gardien Tama, issus du jeu Sakuna: Of Rice and Ruin développé par Edelweiss, seront disponibles en tant qu’habitants du village et membres de l’équipe lors de la sortie du titre. Ne vous laissez pas tromper par sa petite taille et son choix d’armes : Sakuna a bien plus d’expérience au combat avec des outils agricoles que la plupart des guerriers, et s’avère être une alliée redoutable pour n’importe quelle aventure. Au village, ne manquez pas les dialogues inédits avec la Déesse des Moissons, entièrement doublés pour l’occasion. Et ce n’est pas tout : Sakuna et Tama peuvent aussi prêter main-forte dans les tâches du village, notamment dans sa spécialité… la culture du riz !