RPG MAKER WITH - La création de RPG vous tend les bras sur Nintendo Switch

Dernier épisode console en date, RPG MAKER WITH vous propose ni plus ni moins que d'apprendre à créer avec un outil simplifié votre propre J-RPG sur Nintendo Switch. Disponible dès à présent en dématéralisé et en version numérique, nous vous avons également préparé un test dédié à retrouver juste-ici.

Avec encore plus d'outils et une accessibilité renforcée, RPG MAKER WITH offre une expérience inédite pour tous les créateurs. Grâce à son interface conviviale et ses commandes intuitives, il est plus facile que jamais de choisir entre des options simples ou complexes pour la création de vos ressources et fonctions. Peu importe votre niveau, vous pourrez plonger immédiatement dans l'aventure créative ! Caractéristiques : Créez à votre guise : créer son propre jeu n'a jamais été aussi facile ! Que vous n'ayez jamais créé de jeu ou que vous soyez un professionnel chevronné, des commandes intuitives et des options pour des créations simples ou complexes vous permettront de vous lancer facilement.

: créer son propre jeu n'a jamais été aussi facile ! Que vous n'ayez jamais créé de jeu ou que vous soyez un professionnel chevronné, des commandes intuitives et des options pour des créations simples ou complexes vous permettront de vous lancer facilement. Partagez avec les autres : partagez vos ressources personnalisées et vos projets inachevés ! Mettez vos créations en ligne et jouez aux jeux d'autres créateurs pour vous inspirer, recevoir des commentaires et inspirer les autres.

: partagez vos ressources personnalisées et vos projets inachevés ! Mettez vos créations en ligne et jouez aux jeux d'autres créateurs pour vous inspirer, recevoir des commentaires et inspirer les autres. Une multitude de ressources : utilisez des exemples de jeux préfabriqués et des tonnes de contenus pour vous aider à démarrer la création de votre jeu de rôle ultime ! Puis, laissez libre cours à votre créativité en créant vos propres ressources à partir de zéro une fois que vous vous serez familiarisé avec tous les outils que RPG MAKER WITH a à offrir.