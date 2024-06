RPG MAKER WITH - Créez votre propre aventure dès le mois d'octobre sur Nintendo Switch

Si vous êtes un inconditionnel des J-RPG et que vous avez toujours eu envie de réaliser votre propre jeu vidéo, vous avez dû à un moment donné tomber sur le logiciel RPG Maker initialement développé par ASCII en 1992. Bien des années plus tard, le logiciel a su se développer pour proposer davantage d'options, et s'est même offert le luxe de sortir sur consoles de jeu. En 2024 c'est le dernier opus de la franchise RPG MAKER WITH qui s'apprête à sortir sur Nintendo Switch et supports concurrents. Pour l'occasion, NIS America et le développeur Gotcha Gotcha Games ont proposé un nouveau trailer du jeu mettant en avant les capacités de créations du logiciel. Si RPG MAKER WITH vous fait de l'œil, sachez qu'il sera disponible sur Nintendo Switch le 11 octobre 2024. Les versions PlayStation sortiront quant à elles courant 2025.

À propos du jeu : Dernier opus de la série RPG Maker, RPG MAKER WITH offre plus d'outils et une plus grande accessibilité. L'interface intuitive et les commandes simples d'utilisation vous permettront de choisir entre la création d'éléments et de nombreuses fonctionnalités. Vous pourrez ainsi vous lancer dans l'aventure, quel que soit votre niveau de compétence. Vous ne savez pas quoi créer ? Rendez-vous en ligne pour jouer aux jeux d'autres créateurs et vous en inspirer pour vous aider à proposer les vôtres. Et pour la première fois dans un jeu RPG Maker sur console, vous pouvez même partager vos ressources et vos projets inachevés ! Visitez le site officiel pour en savoir plus ! Détails clés : Créez à votre guise : créer son propre jeu n'a jamais été aussi facile ! Que vous n'ayez jamais créé de jeu ou que vous soyez un professionnel chevronné, des commandes intuitives et des options pour des créations simples ou complexes vous permettront de vous lancer facilement.

