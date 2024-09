RPG MAKER WITH s'offre une démo sur Nintendo Switch

Si vous aimez les RPG et que vous avez la fibre artistique, vous connaissez surement les logiciels RPG MAKER créés initialement par ASCII. L'idée de base est simple, proposer aux joueurs de créer leurs propres RPG sur ordinateur grâce à un outil simple d'utilisation, et sans avoir besoin de notions de codage. Ayant permis la créations de titres très intéressants comme Omori ,The Witch's House ou encore To the Moon, et si c'était vous qui allez créer la tendance dans les prochains mois voire année avec votre propre RPG ?

Pour cela deux solutions : acquérir l'une des versions du logiciel sur PC ou Mac, ou bien opter pour la toute dernière version du logiciel à destination des consoles de jeu : RPG MAKER WITH. Attendu sur Nintendo Switch le 11 octobre 2024 et sur consoles PlayStation courant 2025, vous pouvez commencer dès à présent à prendre vos marques avec l'interface du jeu grâce à une démo disponible dès à présent sur l'eShop.

Avec des outils conviviaux, des contrôles intuitifs et le partage en ligne, RPG MAKER WITH offre l'outil ultime pour créer le jeu de vos rêves. Deux exemples seront disponibles en téléchargement dès aujourd'hui, et tous les utilisateurs pourront télécharger et jouer à tous les jeux partagés dans le jeu gratuitement, après sa sortie sur Nintendo Switch le 11 octobre.

De plus, pour aider les joueurs à commencer à créer leur premier jeu dans RPG MAKER WITH, NIS America, Inc. a publié un Wiki pour débutants. Ce Wiki comprend tout, des étapes pour créer un jeu en 10 minutes aux guides plus avancés pour les créateurs de jeux expérimentés. Ce Wiki peut être utilisé en complément de RPG MAKER WITH PLAYER pour profiter pleinement des outils de création de jeux disponibles.

En tant que dernier opus de la série RPG Maker, RPG MAKER WITH propose plus d'outils et une plus grande accessibilité. L'interface conviviale et les contrôles intuitifs facilitent le choix entre la création d'éléments simples ou complexes, vous permettant ainsi de vous lancer, quel que soit votre niveau de compétence.

Informations :