RPG MAKER WITH - Créez le RPG de vos rêves dès cet automne sur Nintendo Switch

Vous avez en tête une idée de RPG mais vous n'avez pas les connaissances suffisantes pour mettre votre idée sur le papier ? C'est là que la licence RPG Maker entre en jeu. Proposant un système simplifié de création de RPG avec des assets pré-configurés, la licence a connu son petit succès sur PC, avant de s'exporter sur consoles. La Nintendo Switch aura également le droit à son épisode dédié avec l'annonce de RPG MAKER WITH développé par Gotcha Gotcha Games et édité par NIS America. Disponible dans le courant de l'automne 2024 , nous vous laissons découvrir ci-dessous le premier trailer du jeu.

À propos du jeu :

Dernier opus de la série RPG Maker, RPG MAKER WITH offre plus d'outils et une plus grande accessibilité. L'interface intuitive et les commandes simples d'utilisation vous permettront de choisir entre la création d'éléments et de nombreuses fonctionnalités. Vous pourrez ainsi vous lancer dans l'aventure, quel que soit votre niveau de compétence. Vous ne savez pas quoi créer ? Rendez-vous en ligne pour jouer aux jeux d'autres créateurs et vous en inspirer pour vous aider à proposer les vôtres. Et pour la première fois dans un jeu RPG Maker sur console, vous pouvez même partager vos ressources et vos projets inachevés !

Visitez le site officiel pour en savoir plus !

Détails clés :