Road 96 nous donne rendez-vous demain pour une annoncce

L'un des meilleurs jeux indépendant de l'année 2022, Road 96 s'apprête à nous donner des nouvelles. Véritable pépite narrative que nous vous conseillons fortement, voir notre test dédié au titre en cliquant ici, Road 96 semble sur le point de nous révéler son futur proche. DigixArt nous donne, en effet, rendez-vous demain, le jeudi 26 janvier prochain à 16 heures (heure de Paris) pour dévoiler le mystère entourant le teasing qu'ils font depuis quelques jours.

Après une capture d'écran jamais vue en jeu voici une image floutée de ce qui nous sera dévoilé dans moins de 24 heures.

Qu'attendez-vous de cette annonce ? N'oubliez pas que nous vous avions aussi proposé une interview de son réalisateur Yoan Fanise à retrouver en cliquant ici.

Hey there! Yes, you! Did you miss us????????? pic.twitter.com/ZhfSQjMuhG