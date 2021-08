Road 96 sort bientôt, redécouvrez notre interview de Yoan Fanise, le créateur de DigixArt

La sortie du très attendu Road 96 approche à grands pas, dans quelques jours, le 16 août prochain précisément, les joueurs pourront enfin se lancer dans cette aventure road tripesque procédurale. C'est l'occasion pour nous de vous reproposer notre interview de Yoan Fanise, le créateur du jeu et le fondateur du studio DigixArt qui développe le jeu à Montpellier.

Dans cette interview, Yoan Fanise revenait notamment sur son passé de développeurs sur Beyond Good and Evil, sur la création des Lapins Crétins que nous lui devons, ou encore sur le développement de Soldats Inconnus : Mémoires de la Grande Guerre. Cet entretien était évidemment aussi l'occasion de parler de Road 96, à l'époque sans date de sortie, et d'en apprendre énormément sur les systèmes du jeu, ses inspirations mais aussi son développement. Nous nous étions notamment beaucoup attardé sur la portée du procédural et de l'aléatoire dans le jeu et leur impact pour les joueurs mais aussi pour les développeurs qui ont dû apprendre à dompter l'aléatoire afin de nous proposer de multiples histoires différentes pour chaque joueur.

Passer d'Histoire avec un H à histoires au pluriel avec Yoan Fanise cliquez ici pour lire ou relire notre interview.