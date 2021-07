Just For Games annonce la sortie de l'édition physique de Road 96

Nous vous l'avions esquissé ici, mais c'est désormais officiel, Road 96 sortira bel et bien en édition physique et avec une jolie boîte le 8 octobre prochain , après sa sortie initiale sur l'eShop le 16 août prochain . Pour une trentaine d'euros (le prix varie entre 29,99euros chez Cultura ICI et 34,99 euros sur la Fnac ICI) vous aurez donc droit à une très jolie boîte pour ce jeu indépendant développé à Montpellier par le studio DigixArt.

Il y a quelque temps nous vous proposions une interview du fondateur de ce studio Yoan Fanise dans nos colonnes à propos de son parcours mais aussi bien évidemment de Road 96 dont la sortie est imminente, si vous souhaitez la lire celle-ci est visible ICI.

Comptez-vous vous lancer dans ce road-trip procédural dès sa sortie le 16 août ou bien vous armerez-vous de patience et attendrez-vous le 8 octobre prochain pour mettre la main sur la version physique ?

Été 1996, c’est le grand jour. Vous prenez la route. Aventure. Liberté. Évasion. Courses poursuites. Fuyez le régime. Restez en vie. Au cours de ce périlleux road trip jusqu’à la frontière, vous rencontrerez des personnages hauts en couleur, et découvrirez les histoires et secrets qui les unissent dans une aventure en constante évolution. Mais chaque kilomètre parcouru présente un nouveau choix. Par vos décisions, vous pourrez changer votre aventure, changer les gens que vous rencontrez, et peut-être même changer le monde. Des milliers de routes traversent la nation autoritaire de Petria. Laquelle allez-vous emprunter ? Caractéristiques principales : ✔ Road 96 est un road-trip aussi beau que délirant. Votre propre périple vers la liberté, rempli de lieux saisissants et de personnages intrigants. ✔ Une aventure narrative en constante évolution, inspirée de Tarantino, des frères Coen et de Bong Joon-ho. Par les créateurs primés de Soldats Inconnus et Memories Retold. ✔ De l’action, de l’exploration, des moments contemplatifs, mélancoliques, des aventures humaines et des situations insolites. Le tout sur fond de régime autoritaire et oppressif. ✔ Un style visuel époustouflant, une bande-son à base de tubes des années 90, des milliers de chemins différents… Tout contribue pour permettre à chaque joueur de créer ses propres histoires sur Road 96.