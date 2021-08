Road 96 : le début du voyage sur Nintendo Switch

Road 96 est un titre ambitieux qui vous invite à un voyage plein de rencontres et d'émotions, bourré de référence à la culture pop et plus spécialement aux années 90. C'est bien simple, à Nintendo-Master : on est fan. Développé par le studio montpelliérain DigixArt, le jeu est un véritable petit bijou que nous vous conseillons sans modération. C'est incontestablement le genre de jeu à soutenir lorsque l'on aime les jeux vidéo. Il est actuellement disponible sur l'eShop à moins de 20€ et une version physique "ultime" est prévue le 8 octobre prochain (voir détails ici.) Pour vous de quoi il retourne, nous vous invitons à découvrir les premières minutes du jeu, en tout cas celles de votre serviteur.

Pour aller plus loin, retrouvez notre entrevue avec Yoan Fanise (ici) et notre test complet (là.)