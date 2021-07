Road 96 : le jeu de road trip procédural dévoile sa date de sortie

Après nous avoir accordé une interview exclusive de son directeur Yoan Fanise (cliquez ici pour lire notre interview), Road 96 revient aujourd'hui vers nous avec un beau cadeau, sa date de sortie. Le jeu de road trip procédural sera donc disponible sur Nintendo Switch le 16 août prochain au prix (très original) de 19,96 euros (soit l'année durant laquelle se déroule l'intrigue) et il se murmure qu'une édition physique du jeu devrait débarquer, en tout cas chez nos amis américains, dès octobre . Nul doute que nous devrions en savoir plus très vite sur une éventuelle sortie en version physique chez nous, le jeu étant tout de même créé par des Français !

Pour l'occasion, le studio Digixart s'est fendu d'une nouvelle bande-annonce qui met les choses en perspective, notamment le fictif pays de Petria dans lequel le jeu se déroule et les différents personnages que nous serons amenés à croiser. La sortie du jeu sera l'occasion de mettre à l'épreuve ce système procédural d'histoires inédits que Yoan Fanise avait tenté de nous expliquer dans son interview, une sorte d'aléatoire intelligent guidé par une IA et par les choix des joueurs.

Avez-vous hâte de vous lancer dans l'aventure Road 96 ? Votre sac à dos est-il prêt pour le road trip de l'été ?

Forge your own route to freedom in #Road96 by @digixart, heading to #NintendoSwitch on 16/08. ????️ pic.twitter.com/YQQLrUfLyq