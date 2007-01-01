Ratatan - La suite spirituelle de Patapon sortira mi-juillet sur Nintendo Switch 2

Que vous ayez découvert la série Patapon avec la compilation sortie récemment sur Nintendo Switch, ou en 2007 pour les plus anciens sur PSP, vous serez ravis d'apprendre que sa suite spirituelle Ratatan développée par Ratata Arts et TVT Co. vient d'obtenir sa date de sortie officielle sur Nintendo Switch 2 et supports concurrents. Ce savoureux mélange de jeu de rythme, d'action et de roguelike sera finalement disponible à partir du 16 juillet 202 6. Nous vous laissons découvrir le dernier trailer en date ci-dessous.

Ratatan est un rogue-lite rythmique rempli de combats cadencés et d’un chaos coloré. Cette nouvelle sortie palpitante met les joueurs au défi de constituer leur propre armée personnalisable de Cobun, de marcher à travers le monde en perpétuelle évolution de Redo et de vaincre tous les malfaiteurs assez fous pour se dresser sur leur route ; avec un mode solo comme multijoueur.

Ratatan a fait une entrée remarquée en 2023 grâce à une campagne Kickstarter record, qui a attiré plus de 14 000 contributeurs et récolté plus de 1,4 million de dollars (USD). En septembre 2025, Ratatan est sorti sur PC via Steam en accès anticipé et a dépassé les 100 000 ventes dès son premier mois. L’équipe de développement, qui compte d’anciens membres de Sony Japan, dont Hiroyuki Kotani, a depuis lancé plusieurs mises à jour gratuites sur PC, avec encore davantage de contenu à venir. Le lancement des versions consoles représente ainsi la prochaine grande étape pour Ratatan.

TVT Studios et Ratata Arts remercient sincèrement tous les fans pour leur soutien et demandent leur patience : davantage d’informations concernant l’arrivée de Ratatan sur consoles seront dévoilées dans les semaines à venir.