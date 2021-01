Sail Forth montre son gameplay dans une nouvelle bande-annonce

Amateur de bateaux à voiles et amateurs d'aventure procédurale, vous voici réuni aujourd'hui pour assister à la vidéo de gameplay d'un nouveau jeu à venir en 2021 sur Nintendo Switch. Sail Forth est un jeu de voyage, de découverte et de bataille navale développé par une seule personne, David Evans, et qui sera édité sur toutes les plateformes en plus de la Nintendo Switch par the quantum astrophysicists guild à qui nous devons déjà le jeu The Bridge déjà disponible sur l'eShop. Le titre fut initialement annoncé lors de l'Indie World du 12 décembre dernier et refait parler de lui aujourd'hui via une toute nouvelle bande-annonce de gameplay. Le jeu promet une très grande variété car son univers sera généré de manière procédurale et devrait donc proposer une aventure infinie et inédite pour tous les joueurs, à la manière d'un Minecraft ou d'un No Man's Sky.

Le jeu n'ayant pas encore ni prix ni date de sortie précise, il reste à surveiller pour les amateurs d'exploration. Retrouvez ci-dessous sa vidéo de gameplay ainsi que des informations sur le jeu fournies par l'éditeur.

Sail Forth est un jeu d'aventures navales à génération procédurale qui propose des batailles navales classiques et de superbes environnements à explorer. Au cours de votre périple, vous pourrez traverser des décors variés, développer votre flotte et affronter des pirates, des monstres marins... et la mer elle-même ! Chaque île est unique Grâce à la génération procédurale, chaque île offre une expérience inédite, avec une faune, une flore et une ambiance sonore particulières. Personnalisez votre navire Personnalisez le design et la couleur des voiles de votre navire : de nouvelles options s'ouvriront à vous au fil de votre progression. Installez des armes et des équipements variés sur les navires de votre flotte pour faire face à toutes les situations. Toujours une part d'inconnu Chaque partie se déroule sur une carte générée aléatoirement et comptant de nombreuses îles possédant des écosystèmes variés. Des quêtes variées vous attendent également dans chaque lieu, voler un trésor bien gardé dans un bastion hostile, sauver un marin allié qui s'est échoué... Les missions sont légion ! Physique et style La physique utilisée pour la navigation se fonde sur des calculs prenant en compte la flottabilité et la force du vent. Malgré tout, le jeu n'a rien d'une simulation hyperréaliste, il s'autorise quelques libertés avec les lois réelles de la physique pour respecter l'essence de la navigation à voile tout en restant amusant et abordable. Développez votre flotte Au cours de votre aventure, de nouveaux navires viendront enrichir votre flotte. Vous pouvez facilement passer d'un navire à l'autre, et donner des ordres simples à l'IA qui commande les navires que vous ne dirigez pas vous-même. Batailles navales Vous disposez d'un arsenal varié pour vous opposer aux vaisseaux et aux créatures hostiles que vous croisez en mer. Tenez compte du vent lors des affrontements pour rester en position stratégique !