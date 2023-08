Ratatan : la suite spirituelle de Patapon, le hit inoubliable de la Psp se dévoile et débarquera aussi sur Nintendo Switch - Tous les détails

Si vous avez connu la grande époque de la Nintendo DS "contre" la Playstation Portable, vous vous souvenez forcément de Patapon, un jeu de rythme offensif, charmant et original au style singulier et à la bande son inoubliable (comme bon nombre de productions du Japan Studio de l'époque). Si vous êtes fans, vous ne pourrez que craquer en découvrant Ratatan, une suite spirituelle, reprenant les codes et les mécanismes de Patapon et qui est l'œuvre, justement des artistes à l'origine de l'exclusivité Playstation à commencer par le concepteur Hiroyuki Kotani et le compositeur Kenmei Adachi à qui l'on doit aussi la musique de LocoRoco.

Lancée, il y a trois jours seulement, la campagne Kickstarter pour financer le jeu a pulvérisé ses objectifs (avec à ce jour plus de 800 000€ récoltés) permettant déjà d'envisager une sortie physique sur consoles, et notamment sur Nintendo Switch.

En attendant d'autres détails, retrouvez une courte présentation du jeu et un trailer ci-dessous. Plus de détails sur la page Kickstarter du jeu.

,

Ratatan plonge sur la scène du roguelike avec cette combinaison de rythme et d'action à défilement latéral. Les joueurs peuvent suivre le rythme seuls ou faire équipe avec leurs amis dans un jeu multijoueur pouvant accueillir jusqu'à quatre joueurs ! Participez à de gigantesques combats de mêlée avec plus de 100 personnages qui s'affrontent pour la suprématie. Vainquez vos ennemis en suivant le rythme de la bande-son entraînante de Ratatan dans cette aventure délicieuse et sincère ! Quatre phrases musicales doivent être frappées en synchronisation avec un rythme établi afin de donner des instructions à l'armée. Ratatan double le thème musical en introduisant des personnages équipés d'instruments de musique qui peuvent déclencher des compétences spéciales au combat, ainsi qu'un système de mouvement plus moderne, tout en conservant le même gameplay d'attaque-défense à quatre temps que les fans adorent.

Sentez le rythme et utilisez les commandes rythmiques en accord avec la musique pour ordonner à vos Cobun la direction que vous voulez qu'ils prennent. Le Ratatan peut être déplacé librement, alors faites preuve de discernement pour décider où donner les ordres, où vous placer lorsque vous êtes à l'offensive et quand vous devez battre en retraite. Le sens du rythme et de la stratégie est essentiel pour survivre à de longues aventures en perdant le moins de Cobun possible !

Restez dans le rythme et votre groupe entrera dans le MODE FEVER, une fonction dont aucun bon jeu de rythme ne peut se passer ! Sentez les vibrations changer tandis que la musique de fond change dynamiquement et que vos Cobun se lancent dans une rafale de mouvements de danse frénétiques qui feront vraiment battre le cœur ! Et si tout le monde passe en mode FEVER au même moment, vous allez vraiment faire vibrer la maison !

Ratatan utilise une charmante animation 2D avec des mouvements pleins de personnalité. Les Cobun, vos fidèles et adorables serviteurs, se trémousseront en suivant vos ordres, tandis que vos ennemis tenteront de vous intimider avec leurs mouvements souvent hilarants, insufflant encore plus de vie au monde de Ratatan.