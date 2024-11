RATATAN - La suite spirituelle de PATAPON sera disponible en 2025 sur Nintendo Switch

Développé en partenariat avec Hiroyuki Kotani, designer de la licence PATAPON parue initialement sur PSP, RATATAN est resté relativement discret depuis son annonce en août 2023. Mais réjouissez-vous, ce mélange atypique de jeu d'action et de rythme vient de redonner des nouvelles avec un nouveau trailer, et une date de sortie espérée dans le courant de l'année 2025 sur Nintendo Switch et supports concurrents. Nous vous laissons découvrir ce dernier ci-dessous.

RATATAN est un jeu d'action rythmique de type Roguelike, développé en collaboration entre Hiroyuki Kotani, le producteur de la célèbre série PATAPON, sortie sur PSP en 2007, et Tokyo Virtual Theory (TVT). Les joueurs incarnent le Ratatan, utilisant des instruments magiques pour donner différents ordres aux armées de Cobun afin qu'elles attaquent les ennemis.

Outre les séquences rythmiques d'attaque et de défense, certaines actions permettent au Ratatan de se déplacer librement, avec des compétences uniques pour chaque personnage, ce qui renforce encore la musicalité du jeu. Les joueurs passent en « mode fièvre » lorsqu'ils suivent avec précision les séquences rythmiques. En mode fièvre, la musique de fond change de manière interactive et les personnages effectuent diverses actions.

RATATAN intègre également le célèbre système Roguelike. Dans chaque aventure, Ratatan et son Cobun reçoivent au hasard des bonus et des récompenses différents à chaque combat. Les joueurs vivront des aventures différentes à chaque fois, les différents bonus apportant des effets divers et variés et augmentant les possibilités de jeu.

Avec Nelnal comme illustrateur du jeu et concepteur des personnages, RATATAN présente des graphismes plus riches et plus de personnages qu'auparavant. Il a également ajouté un grand nombre de nouveaux contenus, y compris un tout nouveau système et des mini jeux pour les multijoueurs. Il utilisera le « Theory Engine » de TVT pour fournir un environnement rapide et stable aux joueurs en ligne.