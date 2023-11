Professeur Layton et le Nouveau Monde à Vapeur va prendre son temps - Nouveau trailer et date de sortie

Comme prévu, le prochain jeu du professeur Layton a donné enfin de ses nouvelles lors du LEVEL5 VISION 2023 II. Malheureusement, il va falloir prendre son mal en patience car Professeur Layton et le Nouveau Monde à Vapeur est désormais daté pour... 2025. Cela parait tout de même lointain même si c'est officiellement pour offrir un meilleur jeu. Alors est-ce à dire que le jeu sortira (aussi ?) sur la nouvelle Switch ? Mystère... Pour nous faire patienter, Level 5 a publié un premier trailer nous permettant de découvrir le professeur et Luke, un peu plus vieux mais aussi de jeter un coup d 'œil sur les nouvelles énigmes du jeu.

Professeur Layton et le Nouveau Monde à Vapeur sera disponible en exclusivité sur Nintendo Switch en 2025 ..

