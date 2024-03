Princess Peach: Showtime! à priori développé par Good-Feel (Yoshi's Crafted World, Kirby : Au fil de l'aventure...)

Princess Peach: Showtime! sort dans quinze jours sur Nintendo Switch. A l'occasion de la publication de la demo gratuite, on apprend que le studio qui se cache derrière le développement du jeu n'est autre que Good-Feel, un studio qui a notamment développé Yoshi's Crafted World et Kirby : Au fil de l'aventure.

Alors, attention, l'info n'est pas officielle mais le nom du studio a semble-t-il été trouvé dans les fichiers de la démo. On devrait en avoir confirmation très prochainement...

Pour rappel, Princess Peach: Showtime! sera disponible le 22 mars 2024 sur Nintendo Switch. Le même jour, des Joy-Con roses seront disponibles à la vente.

La princesse Peach entre sous les feux de la rampe !

Alors que la princesse Peach et ses amis se rendent au Théâtre de l'Étincelle pour assister à une représentation, l'infâme Syrah et sa Grappe maléfique apparaissent soudainement pour s'emparer de la scène ! Cette représentation qui s'annonçait parfaite a tourné au vinaigre, et c'est à Peach de sauver la situation !

Une alliée étincelante

Utilisez le pouvoir du ruban de Stella, la gardienne du théâtre, pour affronter la Grappe maléfique et sauver les artistes !

L'habit fait l'héroïne

Peach gagne accès à de nouvelles techniques lorsqu'elle se transforme. Elle peut par exemple se changer en épéiste pour faire tâter à la Grappe maléfique le piquant de sa lame, ou bien encore en détective pour mener l'enquête et traquer des indices qui la mèneront aux coupables. Il y a de nombreuses représentations à sauver, et bien d'autres transformations à découvrir comme encore Peach pâtissière ou Peach kung-fu !