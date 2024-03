Princess Peach: Showtime! reçoit son premier test et sa première note

Princess Peach: Showtime! sort cette semaine sur Nintendo Switch. Plus que deux jours avant de retrouver la célèbre princesse dans une aventure qui s'annonce pleine de surprises et de fantaisie. En attendant de vous donner notre avis (prochainement), nous vous invitons à découvrir celui du célèbre magazine japonais Famitsu qui, comme souvent, ouvre les hostilités en publiant la première critique ou plutôt les quatre première !

Pour mémoire, le magazine est connu pour ses tests écrits à quatre mains et ses notes sur 40 correspondant à l'addition de quatre notes sur dix attribuées par quatre testeurs différents.

Alors qu'ont pensé les quatre testeurs du magazine, de Princess Peach: Showtime! ? Et bien, ils ont plutôt aimé, puisque pour Famitsu, Princess Peach: Showtime!, c'est 33/40 soit l'addition des notes 8,8,9 et 8 . Si nous ne disposons pas de l'intégralité du test publié par le magazine, le site japonais ryokutya2089 en a publié quelques extraits dont nous vous donnons la traduction ci-dessous :

Alors ce premier test va-t-il donner le là des suivants ? rendez-vous très prochainement pour découvrir notre avis sur Princess Peach: Showtime! qui sera disponible le 22 mars 2024 sur Nintendo Switch. Pour rappel, le même jour, des Joy-Con roses seront disponibles à la vente.

La princesse Peach entre sous les feux de la rampe !

Alors que la princesse Peach et ses amis se rendent au Théâtre de l'Étincelle pour assister à une représentation, l'infâme Syrah et sa Grappe maléfique apparaissent soudainement pour s'emparer de la scène ! Cette représentation qui s'annonçait parfaite a tourné au vinaigre, et c'est à Peach de sauver la situation !

Une alliée étincelante

Utilisez le pouvoir du ruban de Stella, la gardienne du théâtre, pour affronter la Grappe maléfique et sauver les artistes !

L'habit fait l'héroïne

Peach gagne accès à de nouvelles techniques lorsqu'elle se transforme. Elle peut par exemple se changer en épéiste pour faire tâter à la Grappe maléfique le piquant de sa lame, ou bien encore en détective pour mener l'enquête et traquer des indices qui la mèneront aux coupables. Il y a de nombreuses représentations à sauver, et bien d'autres transformations à découvrir comme encore Peach pâtissière ou Peach kung-fu !