Princess Peach: Showtime! développé par Good-Feel et Etsunobu Ebisu qui revient à la réalisation plus de 25 ans après le hit N64, Mystical Ninja Starring Goemon

Princess Peach: Showtime! est désormais disponible . C'est un jeu adorable et féerique mais qui est peut-être un peu léger et manque probablement de plusieurs niveaux supplémentaires pour être considéré comme un indispensable de la Nintendo Switch (voir notre test complet). Pour autant, le jeu a le mérite de l'originalité et est admirablement réalisé.

Jusqu'à la sortie du titre, Nintendo n'a pas voulu confirmer l'implication du studio Good-Feel (Yoshi's Woolly World, Yoshi's Crafted World ou encore Kirby : Au fil de l'aventure) dans la réalisation du jeu, invitant les joueurs à découvrir le nom du studio se cachant derrière le jeu, dans le générique de fin.

Mais, trêve de suspens (surtout que c'est marqué dans le titre), c'est bien Good-Feel qui s'est chargé de développer Princess Peach: Showtime!.

Mieux, le jeu a été produit et dirigé par le vénérable Etsunobu Ebisu, l'un des pontes de Good-Feel, connu surtout pour la série des Goemon et qui depuis des années est avant tout producteur.

Princess Peach: Showtime! est d'ailleurs sa première réalisation depuis 1997 et la sortie de Mystical Ninja starring Goemon sur Nintendo 64! Tout d'un coup, on comprend mieux, le côté "kawai" du titre et l'excellence des niveaux avec Peach Ninja...

Pour rappel, Princess Peach: Showtime! est disponible depuis le 22 mars 2024 sur Nintendo Switch et, dans le même temps, de nouveaux Joy-Con roses spécialement conçus pour la sortie du jeu sont proposés à la vente.

La princesse Peach entre sous les feux de la rampe ! Alors que la princesse Peach et ses amis se rendent au Théâtre de l'Étincelle pour assister à une représentation, l'infâme Syrah et sa Grappe maléfique apparaissent soudainement pour s'emparer de la scène ! Cette représentation qui s'annonçait parfaite a tourné au vinaigre, et c'est à Peach de sauver la situation ! Une alliée étincelante Utilisez le pouvoir du ruban de Stella, la gardienne du théâtre, pour affronter la Grappe maléfique et sauver les artistes ! L'habit fait l'héroïne Peach gagne accès à de nouvelles techniques lorsqu'elle se transforme. Elle peut par exemple se changer en épéiste pour faire tâter à la Grappe maléfique le piquant de sa lame, ou bien encore en détective pour mener l'enquête et traquer des indices qui la mèneront aux coupables. Il y a de nombreuses représentations à sauver, et bien d'autres transformations à découvrir comme encore Peach pâtissière ou Peach kung-fu !

