Princess Peach: Showtime! : une démo gratuite disponible sur Nintendo Switch - Notre vidéo

Si notre preview et nos vidéos exclusives de Princess Peach: Showtime! ne vous ont pas encore convaincu et que vous avez hâte de poser vos mains sur le jeu, réjouissez-vous car une démo gratuite est disponible sur l'eShop. Elle vous permettra de découvrir la cinématique d'intro et de découvrir deux pièces deux théâtre dans lesquelles Peach fera ses débuts d'épéiste et de pâtissière. Pour les plus pressés, vous pouvez jeter un œil sur la vidéo de la démo complète.

Pour rappel, Princess Peach: Showtime! sera disponible le 22 mars 2024 sur Nintendo Switch. Le même jour, des Joy-Con roses seront disponibles à la vente.

La princesse Peach entre sous les feux de la rampe ! Alors que la princesse Peach et ses amis se rendent au Théâtre de l'Étincelle pour assister à une représentation, l'infâme Syrah et sa Grappe maléfique apparaissent soudainement pour s'emparer de la scène ! Cette représentation qui s'annonçait parfaite a tourné au vinaigre, et c'est à Peach de sauver la situation ! Une alliée étincelante Utilisez le pouvoir du ruban de Stella, la gardienne du théâtre, pour affronter la Grappe maléfique et sauver les artistes ! L'habit fait l'héroïne Peach gagne accès à de nouvelles techniques lorsqu'elle se transforme. Elle peut par exemple se changer en épéiste pour faire tâter à la Grappe maléfique le piquant de sa lame, ou bien encore en détective pour mener l'enquête et traquer des indices qui la mèneront aux coupables. Il y a de nombreuses représentations à sauver, et bien d'autres transformations à découvrir comme encore Peach pâtissière ou Peach kung-fu !

