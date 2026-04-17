PRAGMATA - La lune vous attend ce vendredi sur Nintendo Switch 2

6 ans, c'est le temps qu'il a fallu attendre entre l'annonce de PRAGMATA par Capcom, et sa sortie sur nos consoles modernes. Officiellement disponible depuis ce vendredi 17 avril sur Nintendo Switch 2 et supports concurrents, ce mélange entre action et hacking va vous permettre de faire la connaissance de Hugh, et de Diana, une androïde née sur la Lune, et décidée à tirer notre ami Hugh d'un sacré bazar causé par une IA devenue hostile pour les humains. Véritable coup de cœur pour votre serviteur comme l'en atteste notre test dédié, nous vous laissons visionner le dernier trailer du jeu ci-dessous qui met en avant un nouveau personnage : Huit.

Pragmata est un jeu d'action-aventure de science-fiction développé par Capcom.

Membre d'une équipe envoyée sur la Lune, Hugh rencontre Diana, une jeune androïde. Ensemble, ils parcourront une station lunaire dirigée par une IA malfaisante, afin de trouver un moyen de retourner sur Terre.

Après un accident tragique, un étonnant duo se forme pour retourner sur Terre.

L'humanité a découvert sur une station lunaire un nouveau minerai qui, une fois raffiné, permet de répliquer presque n'importe quoi à l'aide d'imprimantes 3D.

Mais quand tout contact est perdu avec la station, une équipe d'investigation dont Hugh fait partie est envoyée sur place pour comprendre ce qu'il se passe. C'est alors qu'un désastre se produit.

C'est Diana, une androïde errant dans la station, qui sauve la vie de Hugh. Ils partent alors à l'aventure tous les deux pour trouver un moyen de quitter la station, tandis que l'IA qui la contrôle s'efforce de les en empêcher.

Ils découvriront de vastes espaces répliquant imparfaitement divers environnements terrestres, ainsi que des indices discrets témoignant de la vie des habitants de la station étrangement disparus. Quelle terrible vérité se dévoilera à Diana et Hugh au fil de leur périple ?

Prenez le contrôle de deux personnages, simultanément.

Dirigez à la fois Hugh qui se déplace, saute ou tire, et Diana qui peut hacker les ennemis.

Découvrez une toute nouvelle manière de jouer avec un système unique en son genre, qui poussera votre cerveau et vos réflexes dans leurs derniers retranchements !