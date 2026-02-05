PRAGMATA sortira finalement avec un peu d'avance sur Nintendo Switch 2

À une époque où il devient de plus en plus fréquent de voir la sortie d'un jeu vidéo retardé, il est toujours surprenant de voir un éditeur / développeur annoncer qu'un titre sortira au contraire avec un peu d'avance. Alors que les fans de CAPCOM pourront apprécier dès cette semaine Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, la prochaine grosse IP du studio PRAGMATA devait logiquement sortir le 24 avril sur Nintendo Switch 2 et supports concurrents. Le dernier trailer du jeu que vous pouvez retrouver ci-dessous confirme que la date de sortie a été avancée d'une petite semaine, et est désormais calée au 17 avril 2026.