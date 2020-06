Pokémon Unite accusé d'être le plagiat d'un jeu réalisé il y a dix ans par un fan

On dit souvent qu'il vaut mieux une mauvaise pub que pas de pub du tout... On ne sait pas si c'est vrai mais dans le cas de Pokémon Unite, c'est probablement ce que les développeurs doivent se dire en espérant des jours meilleurs... Il faut dire que depuis la présentation de ce Pokémon MOBA, les fans sont furieux, reprochant surtout à The Pokémon Company d'avoir fait monter une sauce qui ne le méritait pas vraiment... Mais ce n'est pas tout car dans la foule des mécontents, un joueur l'est encore plus que les autres. Il s'agit d'un fan chinois des Pokémon qui sur le site Weibo prétend que Pokémon Unite n'est ni plus ni moins qu'un plagiat de League of legends, de son travail sur Pokémon World of Warcraft, un titre "fait maison" publié il y a 10 ans . Pour le moment, on a peu de détail sur ce prétendu plagiat, si ce n'est une capture d'écran que vous pouvez retrouver ICI.

Alors, qui copie qui et sommes-nous devant le début d'une affaire ? Seul l'avenir nous le dira... Notez que pour le moment The Pokémon Company et Tencent n'ont pas réagi à ces accusations.

Pour plus de détails sur Pokémon Unite, retrouvez notre news spéciale et en attendant d'autres informations, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire;

