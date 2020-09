Pokémon Epée et Bouclier : Obtenez des Pikachu portant différentes casquettes de Sacha

Hier se tenait un direct consacré au DLC n°2 de l'extension de Pokémon Epée et Pokémon Bouclier. Grâce à ce show nous avons pu en apprendre plus sur les terres enneigées de la Couronne (retrouvez dès maintenant notre news dédiée ici). Petite surprise en attendant de pouvoir continuer notre aventure dans Galar, il est possible dès maintenant d'obtenir des Pikachu portant différentes casquettes de Sacha dans votre Pokémon Epée et/ou Pokémon Bouclier. L'achat du Pass d'extension n'est pas nécessaire pour obtenir ces formes de Pikachu.

Pour ce faire rien de plus simple :

Lancez votre jeu Pokémon Epée et/ou Pokémon Bouclier Sélectionnez l'onglet "Cadeau Mystère" dans le menu principal Sélectionnez "Recevoir un Cadeau Mystère" Sélectionnez "Via un code ou mote de passe" Saisissez votre mot de passe disponible ci-dessous Le cadeau sera transféré dans votre jeu (ex: Boîte Pokémon ou dans votre équipe) et le tour est joué !

Source : Pokemon