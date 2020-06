Pokémon Epée et Bouclier : les formes Gigamax disponibles pour le mois de juin

L'actualité Pokémon a été très généreuse aujourd'hui, notamment grâce à l'annonce de la date de sortie du premier DLC de Pokémon Epée et Pokémon Bouclier appelé l'île solitaire de l'Armure, que vous pourrez retrouver ici. Qui dit nouveau mois dans Pokémon Epée et Pokémon Bouclier dit nouvelle rotation sur les apparitions des formes Gigamax. En effet, dès aujourd'hui et jusqu'au 29 juin 2020 vous retrouvez dans les raids Dynamax, situés dans les terres sauvages, les formes Gigamax suivantes :

Pokémon Epée :

Ronflex

Ectoplasma

Krabboss

Lokhlass

Miasmax

Corvaillus

Dratatin

Salarsen (forme Aigue / Jaune)

Scolocendre

Angoliath

Charmilly

Duralugon

Pokémon Bouclier :

Ronflex

Dracaufeu

Papilusion

Mackogneur

Astronelle

Torgamord

Monthracite

Pomdrapi

Dunaconda

Salarsen (forme Grave / Bleue)

Sorcilence

Pachyradjah

Une raison supplémentaire pour se replonger dans Galar afin d'optimiser et de préparer son équipe avant la sortie de la prochaine extension de Pokémon Epée et Pokémon Bouclier qui arrive à grand pas.

Source : Pokemon