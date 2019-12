Pokémon Epée et Bouclier : pour Noël, il neige partout sur les Terres Sauvages

C'est Noël et pour marquer le coup, les Terres Sauvages de Pokémon Epée / Bouclier se recouvrent d'un blanc manteau de neige... En effet, il semblerait que la météo des quatre coins des Terres Sauvages se soit synchronisée de façon à ce qu'il neige partout. Une petite attention sympathique qui devrait mettre les joueurs dans l'ambiance et prolonger un peu la magie de Noël... Grâce à Serebii.net, retrouvez quelques images ci-dessous

Pour rappel, vous pouvez retrouver le début de Pokémon Epée / Bouclier dans notre vidéo en français ICI , la revue de presse avec tous les tests français et étrangers LA ainsi que notre test complet du jeu ICI.

Serebii Update: As it's now December 25th in some areas, it has been discovered that every area of the Wild Area in Pokémon Sword & Shield will have Snow as its weather for all of December 25th https://t.co/gDbXkHSvkT pic.twitter.com/6CXkP9FlxG