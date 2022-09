Pokémon Epee et Bouclier - Récupérez Genesect, Volcanion et Marshadow dans votre magasin Micromania

Alors que la sortie de Pokémon Écarlate et Pokémon Violet se rapproche au fil des jours, les événements vont bon train concernant les opus de la génération précédente Pokémon Epée et Pokémon Bouclier. Micromania vient en effet de lancer une nouvelle campagne promotionnelle se déroulant du 9 au 30 septembre 2022 .

Au menu : 3 Pokémon Fabuleux à récupérer : Genesect, Volcanion et Marshadow sous la forme de 3 codes à télécharger. Pour en faire l'acquisition rien de plus simple, il vous suffit de vous déplacer au magasin Micromania de votre choix et de demander lesdits codes. L'enseigne vous fournira alors un ticket de caisse sur lesquels figurent les codes, ainsi qu'un flyer promotionnel. A noter qu'aucun achat n'est requis pour profiter des codes.

Pour l'utilisation des codes, ces derniers sont à rentrer tout simplement dans le menu Cadeau Mystère de Pokémon Epée ou Pokémon Bouclier.