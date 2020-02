Pokémon Epée & Bouclier : des joueurs rencontrent des Pokémon qui logiquement ne devraient pas encore être disponibles

comme vous le savez sûrement Pokémon Epée / Bouclier dispose d'un Pokédex "réduit" qui va néanmoins s'agrandir grâce à la sortie cette année des DLC L’île solitaire de l’Armure et Les terres enneigées de la Couronne disponibles dans un pass d'extension (voir tous les détails ici.) Ainsi près de 200 Pokémon des générations passées vont pouvoir intégrer officiellement le Pokédex du(des) jeu(x.) Des "nouveaux" Pokémon que ceux qui n’achèteront pas les DLC pourront néanmoins espérer obtenir via des échanges ou encore en passant par le Pokémon HOME (voir les derniers détails là.)

Cependant, il semblerait que certains joueurs tombent déjà sur certains de ces Pokémon attendus pourtant que dans plusieurs mois. Ainsi, un joueur a pu affronter un Solgaleo lors d'un raid par exemple ou encore est tombé sur un Flamiaou... Une situation inattendue, rendue possible à cause de hackers qui ont déjà ajouté de façon "illégale" ces Pokémon dans le jeu et qui depuis se baladent tout à fait librement en étant échangé de joueur à joueur !

Evidemment, attention si vous capturez ces Pokémon, ne les utilisez pas en ligne car Nintendo pourrait prendre des mesures prochainement.

